Советуем приготовить лисички с помидорами. Такое блюдо поразит ваших близких.
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Лисички с помидорами
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Грибы тщательно промойте, положите в кипящую подсоленную воду и проварите 10 минут. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Нарежьте лисички кусочками.
- Лук и чеснок очистите и измельчите. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук 5 минут. Добавьте чеснок, прожарьте еще 1 минуту и выложите грибы. Готовьте вместе, помешивая, 5 минут.
- Помидоры и перец помойте. Помидоры бланшируйте 1 минуту в горячей воде, затем снимите кожицу и нарежьте их кубиками. Из перца удалите сердцевину и порежьте его квадратиками.
- Добавьте помидоры и перец на сковороду с грибами. Посолите, поперчите и готовьте, помешивая, 5 – 7 минут. В конце добавьте измельченную зелень и перемешайте.