Такие оладьи прекрасно подойдут для быстрого перекуса. Они идеально сочетаются со сметаной.

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Кабачковые оладьи из кабачков

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 500 граммов кабачков;

– 250 граммов муки;

– 2 яйца;

– 50 миллилитров масла;

– 100 граммов сметаны;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачки помойте, после чего почистите от кожуры и сердцевины. Натрите на средней терке и добавьте соль. Оставьте на 10 минут, слейте лишнюю жидкость и промокните бумажным полотенцем. Добавьте муку, яйца, перец и перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду с маслом. Накладывайте массу, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Выкладывайте готовые кабачковые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими со сметаной.

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