Такие оладьи прекрасно подойдут для быстрого перекуса. Они идеально сочетаются со сметаной.
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Кабачковые оладьи из кабачков
- Время: 45 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Кабачки помойте, после чего почистите от кожуры и сердцевины. Натрите на средней терке и добавьте соль. Оставьте на 10 минут, слейте лишнюю жидкость и промокните бумажным полотенцем.
- Добавьте муку, яйца, перец и перемешайте.
- Хорошо разогрейте сковороду с маслом. Накладывайте массу, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
- Выкладывайте готовые кабачковые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими со сметаной.