Такие оладьи прекрасно подойдут для быстрого перекуса. Они идеально сочетаются со сметаной.

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Кабачковые оладьи из кабачков

  • Время: 45 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, после чего почистите от кожуры и сердцевины. Натрите на средней терке и добавьте соль. Оставьте на 10 минут, слейте лишнюю жидкость и промокните бумажным полотенцем.
  2. Добавьте муку, яйца, перец и перемешайте.
  3. Хорошо разогрейте сковороду с маслом. Накладывайте массу, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
  4. Выкладывайте готовые кабачковые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими со сметаной.