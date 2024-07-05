Такі оладки чудово згодяться для швидкого перекусу. Вони ідеально смакують зі сметаною.

Буде смачно Це буде найсмачніша картопля у вашому житті: готуємо за рецептом Ектора

Кабачкові оладки

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Кабачки помийте, після чого почистьте від шкірки й серцевини. Натріть на середній терці та додайте сіль. Залиште на 10 хвилин, злийте зайву рідину та промокніть паперовим рушником.
  2. Додайте борошно, яйця, перець і перемішайте.
  3. Добре розігрійте пательню з олією. Накладайте масу, формуючи оладки. Обсмажуйте з двох боків до золотистого кольору.
  4. Викладайте готові кабачкові оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавайте гарячими зі сметаною.