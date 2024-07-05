Любимое блюдо миллионов: приготовьте кабачковые оладьи по-новому

Кабачковые оладьи, пожалуй, любят все. Попробуйте приготовить их по этому рецепту.

Такие оладьи прекрасно подойдут для быстрого перекуса. Они идеально сочетаются со сметаной.

Будет вкусно Это будет самая вкусная картошка в вашей жизни: готовим по рецепту Эктора

Кабачковые оладьи из кабачков

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5

– 500 граммов кабачков;– 250 граммов муки;– 2 яйца;– 50 миллилитров масла;– 100 граммов сметаны;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачки помойте, после чего почистите от кожуры и сердцевины. Натрите на средней терке и добавьте соль. Оставьте на 10 минут, слейте лишнюю жидкость и промокните бумажным полотенцем. Добавьте муку, яйца, перец и перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду с маслом. Накладывайте массу, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Выкладывайте готовые кабачковые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими со сметаной.