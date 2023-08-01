Бандеровские вареники по рецепту, который так любил выдающийся украинец
1 августа 2023, 16:05Читати новину українською
Степан Бандера выдающаяся фигура Украины, о которой услышал весь мир. Но, что мы знаем о вкусовых предпочтениях выдающегося украинца?
Говорят, что Бандера обожал простую и обычную пищу. Речь идет об известных и улюленных варениках с картошкой, шкварками и домашней сметаной.
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Также интересно блюдо бандерики, которое, видимо, назвали в честь Степана Бандеры. Но это только догадки.
24 канал поделился с вами рецептом настоящим украинских вареников с картофельной начинкой, которую вы точно полюбите из первого кусочка.
Рецепт вареников с картофелем
- Время: 2 часа
- Порции: 4
– 1 стакан воды;
– 1 яйцо;
– 3,5 – 4 стакана муки;
– 3 ложки масла;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 500 граммов картофеля;
– 1 луковица;
– 2 ложки масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли.
- Выбейте в муку яйцо, влейте растительное масло и воду – замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и отдохните 20 – 30 минут.
- Подсыпьте готовую муку тесто и положите на доску или столешницу.
- Разделите тесто на вареник на несколько частей, каждую из них поочередно раскатывайте занозой и выжимайте стаканом круглые варенички.
- Тщательно помойте картофель, почистите от кожуры и смойте еще раз водой.
- Разрежьте картофель на две половины и отварите в кастрюле с чистой подсоленной водой до готовности.
- Почистите лук от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на горячей сковороде с маслом, пока она не станет прозрачной.
- Слейте лишнюю воду из готового картофеля, смажьте его лучком и приправьте специями. Разомните картофель в пюре и оставьте охлаждаться.
- Выложите чайную ложку начинки в центр варенички и защелкните края формируя вареник.
- Готовые вареники отварите в подсоленной кипящей воде до готовности 3 – 4 минут.
- Смажьте сливочным маслом или жареным лучком.
- Дополнительно обжарьте шкварки и подавайте вареники со сметаной.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закарпатские гомбовцы с домашним сыром и сливами.