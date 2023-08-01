Подейкують, що Бандера обожнював просту та звичайну їжу. Мова йде про відомі та улюлені вареники з картоплею, шкварками та домашньою сметаною.

Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері

Також цікавою є страва бандерики, яку, мабуть, назвали на честь Степана Бандери. Але це тільки здогадки.

24 канал поділився з вами рецептом справжнім українських вареників з картопляною начинкою, яку ви точно полюбите з першого шматочка.

Рецепт вареників з картоплею

Час: 2 години

2 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка води;

– 1 яйце;

– 3,5 – 4 склянки борошна;

– 3 ложки олії;

– дрібка солі.

Для начинки:

– 500 грамів картоплі;

– 1 цибулина;

– 2 ложки олії;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі.

Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20 – 30 хвилин.

Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю.

Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та ще раз змийте водою.

Розріжте картоплю на дві половини та відваріть в каструлі з чистою злегка підсоленою водою до готовності.

Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на гарячій сковорідці з олією доки вона не стане прозорою.

Злийте зайву воду з готової картоплі, змастіть її цибулькою та приправте спеціями. Розімніть картоплю в пюре та залишіть охолоджуватись.

Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник.

Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3 – 4 хвилин.

Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою.

Додатково обсмажте шкварки та подавайте вареники зі сметаною.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати закарпатські гомбовці з домашнього сиру та сливами.