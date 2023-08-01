Подейкують, що Бандера обожнював просту та звичайну їжу. Мова йде про відомі та улюлені вареники з картоплею, шкварками та домашньою сметаною.
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Також цікавою є страва бандерики, яку, мабуть, назвали на честь Степана Бандери. Але це тільки здогадки.
24 канал поділився з вами рецептом справжнім українських вареників з картопляною начинкою, яку ви точно полюбите з першого шматочка.
Рецепт вареників з картоплею
- Час: 2 години
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі.
- Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20 – 30 хвилин.
- Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю.
- Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.
- Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та ще раз змийте водою.
- Розріжте картоплю на дві половини та відваріть в каструлі з чистою злегка підсоленою водою до готовності.
- Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на гарячій сковорідці з олією доки вона не стане прозорою.
- Злийте зайву воду з готової картоплі, змастіть її цибулькою та приправте спеціями. Розімніть картоплю в пюре та залишіть охолоджуватись.
- Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник.
- Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3 – 4 хвилин.
- Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою.
- Додатково обсмажте шкварки та подавайте вареники зі сметаною.
Смачного!