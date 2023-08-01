Подейкують, що Бандера обожнював просту та звичайну їжу. Мова йде про відомі та улюлені вареники з картоплею, шкварками та домашньою сметаною.

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Також цікавою є страва бандерики, яку, мабуть, назвали на честь Степана Бандери. Але це тільки здогадки.

24 канал поділився з вами рецептом справжнім українських вареників з картопляною начинкою, яку ви точно полюбите з першого шматочка.

Рецепт вареників з картоплею

  • Час: 2 години
  • Порції: 4

Приготування:

  • Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі.
  • Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20 – 30 хвилин.
  • Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю.
  • Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.
  • Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та ще раз змийте водою.
  • Розріжте картоплю на дві половини та відваріть в каструлі з чистою злегка підсоленою водою до готовності.
  • Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на гарячій сковорідці з олією доки вона не стане прозорою.
  • Злийте зайву воду з готової картоплі, змастіть її цибулькою та приправте спеціями. Розімніть картоплю в пюре та залишіть охолоджуватись.
  • Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник.
  • Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3 – 4 хвилин.
  • Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою.
  • Додатково обсмажте шкварки та подавайте вареники зі сметаною.

Смачного!