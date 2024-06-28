Стейки с Канье Уэстом и южноафриканские блюда: Илон Маск празднует свой день рождения

Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск имеет свои любимые блюда. Его гастрономические предпочтения варьируются от простых до более изысканных блюд, которые отражают его уникальный стиль жизни.

Илон Маск продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых и противоречивых фигур в современном мире технологий, информирует Вкусно 24. Он родился в Южной Африке в 1971-м и сегодня празднует свои 53 года. Известный предприниматель и бизнес-магнат имеет склонность к особым блюдам.

К теме Кто из игроков сборной обожает абрикосовый компот: любимые блюда украинских футболистов

Любимые блюда Илона Маска

Миллиардер неоднократно попадал в заголовки таблоидов из-за того, что, мало заботится о мнении других. И это также касается его пищевых привычек.

Когда известный американский ученый опубликовал последние исследования о негативном влиянии сахара, миллиардер почувствовал потребность с гордостью объявить в соцсети Х (бывший Twitter):

Я ем пончик каждое утро. Все еще жив.

Любимые блюда Маска включают суши, стейки (его заметили в Лос-Анджелесе, когда он смаковал их с Канье Уэстом), шоколад, круассаны и французскую выпечку. Он также не может насытиться кофе – неудивительно, поскольку Маск очень мало спит и так держит себя в тонусе.

Маск является поклонником японской кухни, в частности сашими и суши. Свежесть японских блюд перекликаются с его страстью к инновациям. Учитывая исследования космоса, неудивительно, что Маск полюбил еду на эту тему. Он наслаждается такими блюдами, как лиофилизированное мороженое.

Какими особенными блюдами он любит лакомиться

Выросший в Южной Африке, Маск развил вкус к местной кухне. Особое место в его кулинарных воспоминаниях до сих пор занимают такие блюда как bobotie (запеченное блюдо из фарша с яичной начинкой) и boerewors (ароматная колбаса).

Стейк, который бы точно понравился Маску

Время: 30 минут

30 минут Порций: 2

Сочное мясо / Фото unsplash

– 400 грамм говяжьей вырезки (можно использовать говяжий антрекот);– 50 грамм масла;– специи: соль, перец, чеснок, розмарин.

Приготовление:

Перед жаркой выньте мясо, чтобы оно было комнатной температуры. На сковороде растопите масло, добавьте розмарин и измельченный чеснок. Выложите мясо. Жарьте по 4 – 5 минут с каждой стороны. Во время запекания полейте мясо сливочным маслом. Готовый стейк приправьте солью и свежемолотым перцем. Дайте отдохнуть 10 минут. Только по истечении этого времени нарежьте.

Не пропустите: лунныйконсервации.