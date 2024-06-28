Ілон Маск продовжує залишатися однією з найбільш обговорюваних та контроверсійних фігур у сучасному світі технологій, інформує Смачно 24. Він народився в Південній Африці в 1971-му та сьогодні святкує свої 53 роки. Відомий підприємець і бізнес-магнат має схильність до особливих страв.

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Улюблені страви Ілона Маска

Мільярдер неодноразово потрапляв у заголовки таблоїдів через те що, мало піклується про думку інших. І це також стосується його харчових звичок.

Коли відомий американський вчений опублікував останні дослідження про негативний вплив цукру, мільярдер відчув потребу з гордістю оголосити в соцмережі Х (колишній Twitter):

Я їм пончик щоранку. Все ще живий.

Улюблені страви Маска включають суші, стейки (його помітили в Лос-Анджелесі, коли він смакував ними з Каньє Вестом), шоколад, круасани та французьку випічку. Він також не може насититися кавою – не дивно, оскільки Маск дуже мало спить і так тримає себе у тонусі.

Маск є шанувальником японської кухні, зокрема сашимі та суші. Свіжість японських страв перегукуються з його пристрастю до інновацій. Враховуючи дослідження космосу, не дивно, що Маск полюбив їжу на цю тему. Він насолоджується такими стравами, як ліофілізоване морозиво.

Якими особливими стравами він любить ласувати

Вирісши в Південній Африці, Маск розвинув смак до місцевої кухні. Особливе місце в його кулінарних спогадах досі займають такі страви як bobotie (запечена страва з фаршу з яєчною начинкою) і boerewors (ароматна ковбаса).

Стейк, який би точно сподобався Маску

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 2

Соковите м'ясо / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 400 грамів яловичої вирізки (можна використовувати яловичий антрекот);

– 50 грамів масла;

– спеції: сіль, перець, часник, розмарин.

Приготування:

Перед смаженням вийміть м’ясо, щоб воно було кімнатної температури. На сковороді розтопіть масло, додайте розмарин і подрібнений часник. Викладіть м'ясо. Смажте по 4 – 5 хвилин з кожного боку. Під час запікання полийте м’ясо вершковим маслом. Готовий стейк приправте сіллю і свіжомеленим перцем. Дайте відпочити 10 хвилин. Тільки після закінчення цього часу наріжте.

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