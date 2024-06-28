Ілон Маск продовжує залишатися однією з найбільш обговорюваних та контроверсійних фігур у сучасному світі технологій, інформує Смачно 24. Він народився в Південній Африці в 1971-му та сьогодні святкує свої 53 роки. Відомий підприємець і бізнес-магнат має схильність до особливих страв.
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Улюблені страви Ілона Маска
Мільярдер неодноразово потрапляв у заголовки таблоїдів через те що, мало піклується про думку інших. І це також стосується його харчових звичок.
Коли відомий американський вчений опублікував останні дослідження про негативний вплив цукру, мільярдер відчув потребу з гордістю оголосити в соцмережі Х (колишній Twitter):
Я їм пончик щоранку. Все ще живий.
Улюблені страви Маска включають суші, стейки (його помітили в Лос-Анджелесі, коли він смакував ними з Каньє Вестом), шоколад, круасани та французьку випічку. Він також не може насититися кавою – не дивно, оскільки Маск дуже мало спить і так тримає себе у тонусі.
Маск є шанувальником японської кухні, зокрема сашимі та суші. Свіжість японських страв перегукуються з його пристрастю до інновацій. Враховуючи дослідження космосу, не дивно, що Маск полюбив їжу на цю тему. Він насолоджується такими стравами, як ліофілізоване морозиво.
Якими особливими стравами він любить ласувати
Вирісши в Південній Африці, Маск розвинув смак до місцевої кухні. Особливе місце в його кулінарних спогадах досі займають такі страви як bobotie (запечена страва з фаршу з яєчною начинкою) і boerewors (ароматна ковбаса).
Стейк, який би точно сподобався Маску
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Соковите м'ясо / Фото unsplash
Приготування:
- Перед смаженням вийміть м’ясо, щоб воно було кімнатної температури.
- На сковороді розтопіть масло, додайте розмарин і подрібнений часник.
- Викладіть м'ясо.
- Смажте по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
- Під час запікання полийте м’ясо вершковим маслом.
- Готовий стейк приправте сіллю і свіжомеленим перцем.
- Дайте відпочити 10 хвилин. Тільки після закінчення цього часу наріжте.