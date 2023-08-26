Люля-кебаб по всем традициям: готовим мясное блюдо выходного дня
26 августа 2023, 09:33Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Давно не пробовали настоящего люля-кебаба? У нас есть проверенный рецепт блюда от украинского шеф-повара, который по силам повторить каждому.
Люля-кебаб – сытное ароматное мясное блюдо, популярное в турецкой и кавказской кухнях. Особой характеристикой этого блюда является долгое вымешивание мясного фарша вместе со специями.
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Подают люля-кебаб на лаваше с большим количеством нарезанных свежих овощей и специй.
Рецепт люля-кебаба
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 500 граммов говядины;
– 200 граммов свинины;
– 150 граммов куриного бедра;
– 150 граммов сала без кожи;
– 150 граммов репчатого лука;
– 12 граммов сванской соли;
– кинза;
– чеснок;
– зира или хмели-сунели;
– сухая красная аджика.
Приготовление:
- Мясо говядины, свинины, курятины и сало искажаем на мясорубке в однородную массу.
- Добавляем мелко нарезанный репчатый лук и перемешиваем вместе.
- Сдабриваем все специями, мелко иссеченной зеленью кинзы. Формируем из готовой мясной массы люля-кебаб (небольшие колбаски).
- Обжариваем люлю-кебаб на гриле или на обычной сковородке с каждой стороны до готовности.
- Подаем блюдо со свежими помидорами или овощами гриль.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летнюю закуску из томатов и анчоусов на хрустящих брускетах.