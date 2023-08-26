Люля-кебаб – ситна ароматна м'ясна страва, яка популярна в турецькій і кавказькій кухнях. Особливою характеристикою цієї страви є довге вимішування м'ясного фаршу разом зі спеціями.
Читайте також Насолоджуйтесь останніми днями літа на повну: три смачні рецепти для барбекю
Подають люля-кебаб на лаваші, з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій.
Рецепт люля-кебаба
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекручуємо на м'ясорубці в однорідну масу.
- Додаємо дрібно нарізану ріпчасту цибулю та перемішуємо разом.
- Присмачуємо все спеціями, дрібно посіченою зеленню кінзи. Формуємо з готової м'ясної маси люля-кебаб (невеликі ковбаски).
- Обсмажуємо люля-кебаб на грилі або на звичайній сковорідці з кожного боку до готовності.
- Подаємо страву зі свіжими помідорами, або овочами гриль.
Смачного!