Люля-кебаб – ситна ароматна м'ясна страва, яка популярна в турецькій і кавказькій кухнях. Особливою характеристикою цієї страви є довге вимішування м'ясного фаршу разом зі спеціями.

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Подають люля-кебаб на лаваші, з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій.

Рецепт люля-кебаба

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини;

– 200 грамів свинини;

– 150 грамів курячого стегна;

– 150 грамів сала без шкіри;

– 150 грамів ріпчастої цибулі;

– 12 грамів сванської солі;

– кінза;

– часник;

– зіра або хмелі-сунелі;

– суха червона аджика.

Приготування:

М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекручуємо на м'ясорубці в однорідну масу.

Додаємо дрібно нарізану ріпчасту цибулю та перемішуємо разом.

Присмачуємо все спеціями, дрібно посіченою зеленню кінзи. Формуємо з готової м'ясної маси люля-кебаб (невеликі ковбаски).

Обсмажуємо люля-кебаб на грилі або на звичайній сковорідці з кожного боку до готовності.

Подаємо страву зі свіжими помідорами, або овочами гриль.

Смачного!

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