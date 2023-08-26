Люля-кебаб – ситна ароматна м'ясна страва, яка популярна в турецькій і кавказькій кухнях. Особливою характеристикою цієї страви є довге вимішування м'ясного фаршу разом зі спеціями.

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Подають люля-кебаб на лаваші, з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій.

Рецепт люля-кебаба

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекручуємо на м'ясорубці в однорідну масу.
  • Додаємо дрібно нарізану ріпчасту цибулю та перемішуємо разом.
  • Присмачуємо все спеціями, дрібно посіченою зеленню кінзи. Формуємо з готової м'ясної маси люля-кебаб (невеликі ковбаски).
  • Обсмажуємо люля-кебаб на грилі або на звичайній сковорідці з кожного боку до готовності.
  • Подаємо страву зі свіжими помідорами, або овочами гриль.

Смачного!