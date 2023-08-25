Если вам не удалось в этом году отдохнуть на солнечном побережье Италии и отведать яркую кухню – приготовьте одну из самых популярных местных закусок дома. Ее можно подавать как со свежими нарезанными помидорами мелкими кубиками, так и с вялеными.

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Итальянцы покупают для этого блюда специальные брускеты, которые заранее вымачивают в помидоровом соке, но их можно заменить обычными украинскими хлебцами, или подсушенным хлебом.

Рецепт летней закуски из помидоров и анчоусов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Моем и очищаем от шкурки свежий помидор, удаляем семена и нарезаем мякоть мелкими кубиками. Если вы используете вяленые помидоры, просто нарежьте их произвольными кусочками.
  • Аналогично нарезаем анчоусы, хотя их можно оставить и целыми филе (по желанию).
  • Смешиваем помидоры с нарезанными анчоусами, заправляем орегано и выкладываем на брускеты или хлебцы.
  • Поливаем бальзамическим крем-уксусом и сразу подаем к столу.

Приятного аппетита!