Если вам не удалось в этом году отдохнуть на солнечном побережье Италии и отведать яркую кухню – приготовьте одну из самых популярных местных закусок дома. Ее можно подавать как со свежими нарезанными помидорами мелкими кубиками, так и с вялеными.
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Итальянцы покупают для этого блюда специальные брускеты, которые заранее вымачивают в помидоровом соке, но их можно заменить обычными украинскими хлебцами, или подсушенным хлебом.
Рецепт летней закуски из помидоров и анчоусов
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Моем и очищаем от шкурки свежий помидор, удаляем семена и нарезаем мякоть мелкими кубиками. Если вы используете вяленые помидоры, просто нарежьте их произвольными кусочками.
- Аналогично нарезаем анчоусы, хотя их можно оставить и целыми филе (по желанию).
- Смешиваем помидоры с нарезанными анчоусами, заправляем орегано и выкладываем на брускеты или хлебцы.
- Поливаем бальзамическим крем-уксусом и сразу подаем к столу.
Приятного аппетита!