Люля-кебаб – сытное ароматное мясное блюдо, популярное в турецкой и кавказской кухнях. Особой характеристикой этого блюда является долгое вымешивание мясного фарша вместе со специями.

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Подают люля-кебаб на лаваше с большим количеством нарезанных свежих овощей и специй.

Рецепт люля-кебаба

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Мясо говядины, свинины, курятины и сало искажаем на мясорубке в однородную массу.
  • Добавляем мелко нарезанный репчатый лук и перемешиваем вместе.
  • Сдабриваем все специями, мелко иссеченной зеленью кинзы. Формируем из готовой мясной массы люля-кебаб (небольшие колбаски).
  • Обжариваем люлю-кебаб на гриле или на обычной сковородке с каждой стороны до готовности.
  • Подаем блюдо со свежими помидорами или овощами гриль.

Приятного аппетита!