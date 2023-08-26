Люля-кебаб – сытное ароматное мясное блюдо, популярное в турецкой и кавказской кухнях. Особой характеристикой этого блюда является долгое вымешивание мясного фарша вместе со специями.
Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю
Подают люля-кебаб на лаваше с большим количеством нарезанных свежих овощей и специй.
Рецепт люля-кебаба
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Мясо говядины, свинины, курятины и сало искажаем на мясорубке в однородную массу.
- Добавляем мелко нарезанный репчатый лук и перемешиваем вместе.
- Сдабриваем все специями, мелко иссеченной зеленью кинзы. Формируем из готовой мясной массы люля-кебаб (небольшие колбаски).
- Обжариваем люлю-кебаб на гриле или на обычной сковородке с каждой стороны до готовности.
- Подаем блюдо со свежими помидорами или овощами гриль.
Приятного аппетита!