Вероятно, он даже вкуснее, чем всем известный рамен. Обязательно попробуйте приготовить этот суп.
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Кимчи набе
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Доведите воду до кипения.
- Тем временем нарежьте все ингредиенты.
- Когда вода закипит, добавьте кимчи, мисо-пасту, соевый соус, перец и соль.
- Через 10 минут всыпьте колбасу, тофу, свинину и шиитаке.
- Готовьте на слабом огне еще 20 минут.
- Готовый кимчи набе подавайте горячим.