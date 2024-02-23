Вероятно, он даже вкуснее, чем всем известный рамен. Обязательно попробуйте приготовить этот суп.

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Кимчи набе

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Доведите воду до кипения.
  2. Тем временем нарежьте все ингредиенты.
  3. Когда вода закипит, добавьте кимчи, мисо-пасту, соевый соус, перец и соль.
  4. Через 10 минут всыпьте колбасу, тофу, свинину и шиитаке.
  5. Готовьте на слабом огне еще 20 минут.
  6. Готовый кимчи набе подавайте горячим.