Ймовірно, він навіть смачніший, ніж усім відомий рамен. Обов'язково спробуйте приготувати цей суп.

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Кімчі набе

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Доведіть воду до кипіння.
  2. Тим часом наріжте всі інгредієнти.
  3. Коли вода закипить, додайте кімчі, місо-пасту, соєвий соус, перець і сіль.
  4. Через 10 хвилин всипте ковбасу, тофу, свинину та шиїтаке.
  5. Готуйте на слабкому вогні ще 20 хвилин.
  6. Готовий кімчі набе подавайте гарячим.