Ймовірно, він навіть смачніший, ніж усім відомий рамен. Обов'язково спробуйте приготувати цей суп.
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Кімчі набе
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Доведіть воду до кипіння.
- Тим часом наріжте всі інгредієнти.
- Коли вода закипить, додайте кімчі, місо-пасту, соєвий соус, перець і сіль.
- Через 10 хвилин всипте ковбасу, тофу, свинину та шиїтаке.
- Готуйте на слабкому вогні ще 20 хвилин.
- Готовий кімчі набе подавайте гарячим.