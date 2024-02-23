Солянка по-японски: готовим ароматный кимчи набе – элементарный рецепт
23 февраля 2024, 19:20Читати новину українською
Источник:rikochan_japan
В японской кухне есть суп, который чаще всего готовят в холодное время года. Речь идет об ароматном и согревающем кимчи набе.
Вероятно, он даже вкуснее, чем всем известный рамен. Обязательно попробуйте приготовить этот суп.
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Кимчи набе
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1,5 литра воды;
– 300 – 400 граммов кимчи;
– 70 граммов пасты мисо;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– соль, перец по вкусу;
– 300 граммов тофу;
– 300 граммов тонко нарезанной свинины;
– 5 грибов шиитаке;
– 300 граммов колбасы.
Приготовление:
- Доведите воду до кипения.
- Тем временем нарежьте все ингредиенты.
- Когда вода закипит, добавьте кимчи, мисо-пасту, соевый соус, перец и соль.
- Через 10 минут всыпьте колбасу, тофу, свинину и шиитаке.
- Готовьте на слабом огне еще 20 минут.
- Готовый кимчи набе подавайте горячим.