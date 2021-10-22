Наваристый, мясной бульон – это очень ароматное блюдо, которое способно даже лечить. Для приготовления бульона мясо, овощи и пряные травы надо класть в холодную воду и варить долго, чтобы бульон получил как можно более насыщенный вкус.
Интересно Bocuse d'Or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины
Куриный бульон не только питает, он способен дарить уютное настроение и в один миг ставит на ноги. Впрочем, и в добром здравии мало кто откажется от чашки вкусного бульона, сваренного из аппетитной курочки.
Рецепт куриного бульона
Время: 2,5 часа
Порций: 4 – 5
Прекрасное лекарство / Фото инстаграм Ольги Борачковой
Ингредиенты:
- 4 – 5 куриных голеней;
- 1 большая морковь;
- 1 луковица;
- 1 корень петрушки;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, перец по своему вкусу;
- 3 литра воды;
- лапша.
Приготовление:
- Для приготовления идеального бульона следует тщательно промыть, очистить от пленки и замочить куриные голени на 1 час.
- После замачивания следует залить голени водой и довести до кипения. Важно тщательно снять пенку, которая образовалась.
- Один из важнейших моментов – бульон необходимо накрыть крышкой, но оставить небольшую щель. Уменьшаем газ и варим бульон 1,5 часа.
- За 40 минут до окончания добавляем морковь, лук, петрушку и чеснок.
- Еще через 20 минут солим и перчим по своему вкусу.
- При необходимости можно отделить голени от кости и бросить полученное мясо в бульон.
- Варим любимую лапшу и подаем к столу.
Приятного аппетита !
Интересно Вкус истории и традиций: современный рецепт казацкий кулеш
Текст публикации Ольги Борачковой:
Время приготовления: 2,5 часа.
Себестоимость 90 гривен.
Выход: 4 – 5 порций
Ингредиенты:
4 – 5 куриных голеней;
1 большая морковь;
1 луковица;
1 корень петрушки;
1 зубчик чеснока;
соль / перец;
3 литра воды;
макарошки.
Приготовление:
Хорошо промыть и желательно замочить голени в холодной воде хотя бы на час. З
алить голени водой и довести до кипения (снять пенку, которая образовалась).
А теперь главное: накрыть крышкой чтобы была небольшая щель, уменьшить газ так чтобы бульон едва булькав и варим примерно 1,5 часа.
За пол часа – 40 минут до конца добавляем все наши ингредиенты кроме макарошки (макароны варю отдельно), в конце – солим / перчим.
При желании можно голени отделить от кости).