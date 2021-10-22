Наваристий, м’ясний бульйон – це надзвичайно ароматна страва, яка здатна навіть лікувати. Для приготування бульйону м'ясо, овочі та пряні трави треба класти в холодну воду і варити довго, щоб бульйон отримав якомога насиченіший смак.
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Курячий бульйон не тільки живить, він здатний дарувати затишний настрій і в одну мить ставить на ноги. Втім, і в доброму здоров'ї мало хто відмовиться від чашки смачного бульйону, звареного з апетитної курочки.
Рецепт курячого бульйону
Час: 2,5 години
Порцій: 4 – 5
Чудові ліки / Фото інстаграм Ольги Борачкової
Інгредієнти:
- 4 – 5 курячих гомілок;
- 1 велика морква;
- 1 цибулина;
- 1 корінь петрушки;
- 1 зубчик часнику;
- сіль, перець до свого смаку;
- 3 літри води;
- локшина.
Приготування:
- Для приготування ідеального бульйону слід ретельно промити, очистити від плівки та замочити курячі гомілки на 1 годину.
- Після замочування слід залити гомілки водою та довести до кипіння. Важливо ретельно зняти пінку, що утворилася.
- Один із найважливіших моментів – бульйон необхідно накрити кришкою, але залишити невелику шпарину.
- Зменшуємо газ та варимо бульйон 1,5 години.
- За 40 хвилин до завершення додаємо моркву, цибулю, петрушку та часник. Ще через 20 хвилин солимо та перчимо до свого смаку.
- За потребою можна відділити гомілки від кістки і кинути отримане м’ясо у бульйон.
- Варимо улюблену локшину і подаємо до столу.
Смачного!
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Текст публікації Ольги Борачкової:
Час приготування: 2,5 години.
Собівартість: 90 гривень.
Вихід: 4 – 5 порцій
Інгредієнти:
4 – 5 курячих гомілок;
1 велика морква;
1 цибулина;
1 корінь петрушки;
1 зубчик часнику;
сіль/перець;
3 літри води;
макарошки.
Приготування:
Добре промити та бажано замочити гомілки у холодній воді хоча б на годину.
Залити гомілки водою та довести до кипіння (зняти пінку, що утворилася).
А тепер основне: накрити кришкою щоб була невелика шпарина, зменшити газ так щоб бульйон ледь булькав і варимо приблизно 1,5 години.
За пів години - 40 хв до кінця додаємо всі наші інгредієнти окрім макарошків (макарони варю окремо), під кінець – солимо/перчимо.
При бажанні можна гомілки відділити від кістки).