Наваристий, м’ясний бульйон – це надзвичайно ароматна страва, яка здатна навіть лікувати. Для приготування бульйону м'ясо, овочі та пряні трави треба класти в холодну воду і варити довго, щоб бульйон отримав якомога насиченіший смак.

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Курячий бульйон не тільки живить, він здатний дарувати затишний настрій і в одну мить ставить на ноги. Втім, і в доброму здоров'ї мало хто відмовиться від чашки смачного бульйону, звареного з апетитної курочки.

Рецепт курячого бульйону

Час: 2,5 години

Порцій: 4 – 5

Чудові ліки / Фото інстаграм Ольги Борачкової

Інгредієнти:

4 – 5 курячих гомілок;

1 велика морква;

1 цибулина;

1 корінь петрушки;

1 зубчик часнику;

сіль, перець до свого смаку;

3 літри води;

локшина.

Приготування:

Для приготування ідеального бульйону слід ретельно промити, очистити від плівки та замочити курячі гомілки на 1 годину. Після замочування слід залити гомілки водою та довести до кипіння. Важливо ретельно зняти пінку, що утворилася. Один із найважливіших моментів – бульйон необхідно накрити кришкою, але залишити невелику шпарину. Зменшуємо газ та варимо бульйон 1,5 години. За 40 хвилин до завершення додаємо моркву, цибулю, петрушку та часник. Ще через 20 хвилин солимо та перчимо до свого смаку. За потребою можна відділити гомілки від кістки і кинути отримане м’ясо у бульйон. Варимо улюблену локшину і подаємо до столу.

Смачного!

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Текст публікації Ольги Борачкової:

Час приготування: 2,5 години.

Собівартість: 90 гривень.

Вихід: 4 – 5 порцій

Інгредієнти:

4 – 5 курячих гомілок;

1 велика морква;

1 цибулина;

1 корінь петрушки;

1 зубчик часнику;

сіль/перець;

3 літри води;

макарошки.

Приготування:

Добре промити та бажано замочити гомілки у холодній воді хоча б на годину.

Залити гомілки водою та довести до кипіння (зняти пінку, що утворилася).

А тепер основне: накрити кришкою щоб була невелика шпарина, зменшити газ так щоб бульйон ледь булькав і варимо приблизно 1,5 години.

За пів години - 40 хв до кінця додаємо всі наші інгредієнти окрім макарошків (макарони варю окремо), під кінець – солимо/перчимо.

При бажанні можна гомілки відділити від кістки).