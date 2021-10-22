Лучшее лекарство: как приготовить ароматный и прозрачный куриный бульон

Куриный бульон очень полезен для тех, кто болеет или выздоравливает. При приготовлении бульона важен каждый этап процесса.

Наваристый, мясной бульон – это очень ароматное блюдо, которое способно даже лечить. Для приготовления бульона мясо, овощи и пряные травы надо класть в холодную воду и варить долго, чтобы бульон получил как можно более насыщенный вкус.

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Куриный бульон не только питает, он способен дарить уютное настроение и в один миг ставит на ноги. Впрочем, и в добром здравии мало кто откажется от чашки вкусного бульона, сваренного из аппетитной курочки.

Рецепт куриного бульона

Время: 2,5 часа

Порций: 4 – 5

Прекрасное лекарство / Фото инстаграм Ольги Борачковой

Ингредиенты:

4 – 5 куриных голеней ;

1 большая морковь;

1 луковица ;

1 корень петрушки ;

1 зубчик чеснока ;

соль , перец по своему вкусу ;

3 литра воды ;

лапша.

Приготовление:

Для приготовления идеального бульона следует тщательно промыть, очистить от пленки и замочить куриные голени на 1 час. После замачивания следует залить голени водой и довести до кипения. Важно тщательно снять пенку, которая образовалась. Один из важнейших моментов – бульон необходимо накрыть крышкой, но оставить небольшую щель. Уменьшаем газ и варим бульон 1,5 часа. За 40 минут до окончания добавляем морковь, лук, петрушку и чеснок. Еще через 20 минут солим и перчим по своему вкусу. При необходимости можно отделить голени от кости и бросить полученное мясо в бульон. Варим любимую лапшу и подаем к столу.

Приятного аппетита !

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Текст публикации Ольги Борачковой:

Время приготовления: 2,5 часа.

Себестоимость 90 гривен.

Выход: 4 – 5 порций

Ингредиенты:

4 – 5 куриных голеней;

1 большая морковь;

1 луковица;

1 корень петрушки;

1 зубчик чеснока;

соль / перец;

3 литра воды;

макарошки.

Приготовление:

Хорошо промыть и желательно замочить голени в холодной воде хотя бы на час. З

алить голени водой и довести до кипения (снять пенку, которая образовалась).

А теперь главное: накрыть крышкой чтобы была небольшая щель, уменьшить газ так чтобы бульон едва булькав и варим примерно 1,5 часа.

За пол часа – 40 минут до конца добавляем все наши ингредиенты кроме макарошки (макароны варю отдельно), в конце – солим / перчим.

При желании можно голени отделить от кости).