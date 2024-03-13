Не только с картошкой: с чем есть селедку – лучшие сочетания
13 марта 2024, 23:59Читати новину українською
Источник:Cruiser
Трудно представить праздничный стол без селедки. Эту бюджетную и вкусную рыбу любит большинство украинцев.
Сельдь можно есть не только с картофелем. Ведь это на самом деле универсальный продукт.
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Как купить качественную сельдь
Свежесть рыбы – очень важная вещь не только для вкуса, но и для безопасности. Лучшим решением будет приобрести сельдь фабричной фасовки, однако если вы любите рыбу из бочки, придерживайтесь этих простых советов:
- Жабры должны иметь темно-красный цвет. Если у рыбы коричневые жабры, то она является несвежей.
- О слабом посоле свидетельствуют красноватые глаза. А если они мутные, то сельдь не будет слишком жирной.
- Цвет кожи должен быть равномерным, без пятен. Оттенок хорошей сельди – синевато стальной. Если рыба имеет желтоватые пятна, это значит, что она несвежая.
- Филе сельди должно быть упругим, то есть быстро возвращаться в исходную форму при нажатии.
- Хорошая рыба не должна иметь никаких трещин, порезов или повреждений.
Сельдь нравится многим / Фото Unsplash
С чем есть селедку
Вкусных сочетаний с сельдью есть множество, в частности:
- вареный картофель или картофельное пюре;
- в составе салата, например, Шубы;
- в составе форшмака – холодной закуски с сельдью, луком, сливочным сыром или маслом, которую намазывают на хлеб;
- с маринованными овощами и луком.