Не лише з картоплею: з чим їсти оселедець – найкращі поєднання

Оселедець можна їсти не лише з картоплею. Адже це насправді універсальний продукт.
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Як купити якісний оселедець
Свіжість риби – дуже важлива річ не лише для смаку, а й для безпеки. Найкращим рішенням буде придбати оселедець фабричного фасування, однак якщо ви полюбляєте рибу з бочки, дотримуйтеся цих простих порад:
- Жабра повинні мати темно-червоний колір. Якщо у риби коричневі жабри, то вона є несвіжою.
- Про слабкий посол свідчать червонуваті очі. А якщо вони мутні, то оселедець не буде надто жирним.
- Колір шкіри має бути рівномірним, без плям. Відтінок хорошого оселедця – синювато сталевий. Якщо риба має жовтуваті плями, це значить, що вона несвіжа.
- Філе оселедця має бути пружним, тобто швидко повертатися в початкову форму при натисканні.
- Хороша риба не має мати жодних тріщин, порізів чи пошкоджень.
Оселедець подобається багатьом / Фото Unsplash
З чим їсти оселедець
Смачних поєднань з оселедцем є безліч, зокрема:
- варена картопля або картопляне пюре;
- у складі салату, наприклад, Шуби;
- у складі форшмаку – холодної закуски з оселедцем, цибулею, вершковим сиром чи маслом, яку намазують на хліб;
- з маринованими овочами та цибулею.