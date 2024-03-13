Не лише з картоплею: з чим їсти оселедець – найкращі поєднання

Оселедець можна їсти не лише з картоплею. Адже це насправді універсальний продукт.

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Як купити якісний оселедець

Свіжість риби – дуже важлива річ не лише для смаку, а й для безпеки. Найкращим рішенням буде придбати оселедець фабричного фасування, однак якщо ви полюбляєте рибу з бочки, дотримуйтеся цих простих порад:

Жабра повинні мати темно-червоний колір. Якщо у риби коричневі жабри, то вона є несвіжою.

Про слабкий посол свідчать червонуваті очі. А якщо вони мутні, то оселедець не буде надто жирним.

Колір шкіри має бути рівномірним, без плям. Відтінок хорошого оселедця – синювато сталевий. Якщо риба має жовтуваті плями, це значить, що вона несвіжа.

Філе оселедця має бути пружним, тобто швидко повертатися в початкову форму при натисканні.

Хороша риба не має мати жодних тріщин, порізів чи пошкоджень.



Оселедець подобається багатьом / Фото Unsplash

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З чим їсти оселедець

Смачних поєднань з оселедцем є безліч, зокрема:

варена картопля або картопляне пюре;

у складі салату, наприклад, Шуби;

у складі форшмаку – холодної закуски з оселедцем, цибулею, вершковим сиром чи маслом, яку намазують на хліб;

з маринованими овочами та цибулею.

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