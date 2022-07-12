Баклажан родом зі Сходу і саме там його вважають овочем довголіття. Жінки цінують його за властивість надавати омолоджуючий ефект, покращувати колір шкіри, розгладжувати зморшки і надавати шкірі пружності.

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Окрім цього, баклажани не обділені вітамінами, зокрема групи В, С. Також в баклажанах наявні такі макро та мікроелементи як калій, фосфор, залізо, кальцій, магній, мідь, марганець. Лікарі радять вживати їх при дієтичному харчуванні, адже в 100 грамах цього овоча лише 23 кілокалорії (смажені баклажани не рахуються).



Запечені баклажани / Фото Epicurious

Щоб готувати з них не тільки ікру та рагу, ми підготували цікаві смакові поєднання баклажана та інших продуктів.

Найкращі смакові поєднання баклажана

️ баклажан + базилік + болгарський перець + часник + томати;

️ баклажан + базилік + сир моцарелла;

️ баклажан + базилік + оливкова олія + бальзамічний оцет;

️ баклажан + базилік + сир рікота + томати;

️ баклажан + болгарський перець + часник + гірчиця;

️ баклажан + часник + сік лимона + оливкова олія + петрушка + тахіні;

️ баклажан + часник + цибуля + петрушка;

️ баклажан + сочевиця + йогурт.

Користуйтеся цими підказками, поєднуйте та експериментуйте на кухні та смачного вам!