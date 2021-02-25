Луи Виттон открыл свой первый в мире ресторан и кафе в Японии:невероятный интерьер и кухня
Известный французский дом моды Луи Виттон открыл двери своего первого в мире кафе и ресторана в Японии.
Источник:инстаграм Мensfashions
Луи Виттон открыл первую в мире кафе Le Café V и ресторан Sugalabo V в своем новом четырехэтажном магазине в Осаке, Япония.
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Над дизайном первого кафе и ресторана Луи Виттон работали лучшие дизайнеры Японии, а интерьеры заведений разрабатывали в сотрудничестве с известным шеф-поваром Есуге Суга.
Первый в мире ресторан Луи Виттон
Художник Кента Кобаяши создал уникальную скульптуру с жидкими кристаллами и лентами, которые украшают витрины бутиков яркими цветами, а Питер Марино соединил морскую эстетику с традиционной японской культурой.
Ресторан Луи Виттон в Японии
Дизайнеры использовали деревянные полы, чтобы имитировать палубу корабля, обшитые деревом столбы и металлические потолки. Внешне заведение напоминает большую лодку с парусами.
Интерьер кафе Луи Виттон
В интерьере много оттенков синего и зеленого цветов, а главный зал напоминает каюту судна.
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