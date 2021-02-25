Известный французский дом моды Луи Виттон открыл двери своего первого в мире кафе и ресторана в Японии.

Луи Виттон открыл первую в мире кафе Le Café V и ресторан Sugalabo V в своем новом четырехэтажном магазине в Осаке, Япония.

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Над дизайном первого кафе и ресторана Луи Виттон работали лучшие дизайнеры Японии, а интерьеры заведений разрабатывали в сотрудничестве с известным шеф-поваром Есуге Суга.



Первый в мире ресторан Луи Виттон

К слову, Есуге Суга протеже легендарного Жоэля Робюшона, владельца 32 звезд от Мишлен.

Художник Кента Кобаяши создал уникальную скульптуру с жидкими кристаллами и лентами, которые украшают витрины бутиков яркими цветами, а Питер Марино соединил морскую эстетику с традиционной японской культурой.



Ресторан Луи Виттон в Японии

Дизайнеры использовали деревянные полы, чтобы имитировать палубу корабля, обшитые деревом столбы и металлические потолки. Внешне заведение напоминает большую лодку с парусами.



Интерьер кафе Луи Виттон

В интерьере много оттенков синего и зеленого цветов, а главный зал напоминает каюту судна.