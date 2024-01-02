Цибульники мають приємний та цікавий смак. Ваші гості дивуватимуться, що в них немає м'яса.

Варто спробувати Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Рецепт оладок з цибулі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю наріжте кубиком, заправте сіллю, перцем, перемніть та залиште маринуватись на 15 хвилин.
  2. Просіяне борошно змішайте з розпушувачем, в окремій мисці збийте яйця, як на омлет.
  3. Коли цибуля замаринується, відтисніть з неї сік. Додайте до цибулі збиті яйця, перемішайте, потрохи всипте борошно з розпушувачем і добре все вимішайте.
  4. Додайте нарізану зелену цибулю і ще раз перемішайте. Смажте цибульники до золотистого кольору на малому вогні, щоб цибуля стала мʼякою та ніжною.
  5. Смакуйте цибулеві оладки зі сметаною та дрібними шкварками.