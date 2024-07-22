Идеальное блюдо за копейки: гениальный рецепт луковых стрелок со спаржевой фасолью

22 июля 2024, 18:59
Читати новину українською

Источник:

Yuliia.senych

Готовить можно не только чесночные стрелки, но и луковые. Блюдо получится очень вкусным и ароматным.

К луковым стрелкам невероятно подходит спаржевая фасоль. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь

Стоит попробовать Его обожают и во Франции, и в Германии: рецепт традиционного швабского пирога с луком

Как приготовить луковые стрелки и спаржевую фасоль

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 7 – 10 луковых стрелок;
– 250 граммов спаржевой фасоли;
– 50 граммов масла;
– 250 миллилитров сливок;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как приготовить луковые стрелки: видео

Приготовление:

  1. Спаржевую фасоль помойте и порежьте. Обжарьте до золотистости на хорошо разогретой сковороде на масле. На это уйдет примерно 20 минут.
  2. Луковые стрелки помойте и нарежьте на средние кусочки. Добавьте к фасоли, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Жарьте примерно 7 – 10 минут, после чего залейте сливками. Накройте крышкой и тушите еще 10 – 15 минут.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.
Автор: Ольга Котів