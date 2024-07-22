До цибулевих стрілок неймовірно пасує спаржева квасоля. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя
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Як приготувати цибулеві стрілки та спаржеву квасолю
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати цибулеві стрілки: відео
Приготування:
- Спаржеву квасолю помийте та поріжте. Обсмажте до золотистості на добре розігрітій пательні на маслі. На це піде приблизно 20 хвилин.
- Цибулеві стрілки помийте та наріжте на середні шматочки. Додайте до квасолі, посоліть та поперчіть до смаку.
- Смажте приблизно 7 – 10 хвилин, після чого залийте вершками. Накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин.