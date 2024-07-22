До цибулевих стрілок неймовірно пасує спаржева квасоля. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя

Варто спробувати Його обожнюють і у Франції, і в Німеччині: рецепт традиційного швабського пирога з цибулею

Як приготувати цибулеві стрілки та спаржеву квасолю

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати цибулеві стрілки: відео

Приготування:

  1. Спаржеву квасолю помийте та поріжте. Обсмажте до золотистості на добре розігрітій пательні на маслі. На це піде приблизно 20 хвилин.
  2. Цибулеві стрілки помийте та наріжте на середні шматочки. Додайте до квасолі, посоліть та поперчіть до смаку.
  3. Смажте приблизно 7 – 10 хвилин, після чого залийте вершками. Накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин.