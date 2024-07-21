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Традиционный швабский пирог с луком

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить швабский пирог: видео

Приготовление:

  1. Холодное сливочное масло перетрите с мукой в крошку и добавьте яйцо. Всыпьте щепотку соли, влейте ледяную воду и замесите тесто. Обмотайте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 20 – 30 минут.
  2. Для начинки лук поджарьте до золотистой корочки на масле. Добавьте бекон, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Для заливки яйца смешайте со сметаной и специями. Соедините охлажденную начинку с заливкой.
  4. Тесто раскатайте в пласт средней толщины. Переложите в форму, смазанную растительным маслом, и выложите начинку. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.