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Стоит попробовать От мяса не отличить: готовим кабачки по турецкому рецепту

Традиционный швабский пирог с луком

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 100 граммов масла;

– 200 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка ледяной воды;

– 0,5 чайной ложки соли.

Начинка:

– 600 граммов лука;

– 50 граммов масла;

– 200 граммов бекона или ветчины;

– 3 яйца;

– 300 граммов сметаны;

– специи по вкусу.

Смотрите, как приготовить швабский пирог: видео

Приготовление:

Холодное сливочное масло перетрите с мукой в крошку и добавьте яйцо. Всыпьте щепотку соли, влейте ледяную воду и замесите тесто. Обмотайте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 20 – 30 минут. Для начинки лук поджарьте до золотистой корочки на масле. Добавьте бекон, посолите и поперчите по вкусу. Для заливки яйца смешайте со сметаной и специями. Соедините охлажденную начинку с заливкой. Тесто раскатайте в пласт средней толщины. Переложите в форму, смазанную растительным маслом, и выложите начинку. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

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