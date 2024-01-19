Такого вы точно не ели: рецепт фантастического соленого пирога от суперфиналистки "МастерШеф"
19 января 2024, 18:19Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Если вы никогда не ели луковый тарт татен, то обязательно попробуйте его приготовить. Это блюдо поразит вас своим вкусом.
Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала свой рецепт. Этот сытный французский пирог съедят за мгновение.
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Рецепт лукового пирога
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 1 лист бездрожжевого теста;
– 2 – 3 синих лука;
– 2 столовые ложки тростникового сахара;
– 40 граммов пармезана;
– 40 граммов твердого сыра;
– прованские травы, сушеный базилик или мята по вкусу;
– оливковое масло;
– тимьян.
Приготовление:
- Круглую форму застелите пергаментом. Полейте оливковым маслом и посыпайте специями и сахаром.
- Лук очистьте, нарежьте кружочками и выложите на специи.
- Сверху посыпьте пармезаном и сыром.
- Накройте тестом, подверните края и проколите вилкой.
- Запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 – 35 минут.