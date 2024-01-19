Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. Цей ситний французький пиріг з'їдять за одну мить.

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Рецепт цибулевого пирога

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Круглу форму застеліть пергаментом. Полийте оливковою олією і притрусіть спеціями та цукром.
  2. Цибулю очистьте, наріжте кружечками й викладіть на спеції.
  3. Зверху посипте пармезаном та твердим сиром.
  4. Накрийте тістом, підверніть краї та проколіть виделкою.
  5. Запікайте при температурі 180 градусів упродовж 30 – 35 хвилин.