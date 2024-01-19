Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. Цей ситний французький пиріг з'їдять за одну мить.
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Рецепт цибулевого пирога
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Круглу форму застеліть пергаментом. Полийте оливковою олією і притрусіть спеціями та цукром.
- Цибулю очистьте, наріжте кружечками й викладіть на спеції.
- Зверху посипте пармезаном та твердим сиром.
- Накрийте тістом, підверніть краї та проколіть виделкою.
- Запікайте при температурі 180 градусів упродовж 30 – 35 хвилин.