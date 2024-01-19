Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала свой рецепт. Этот сытный французский пирог съедят за мгновение.

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Рецепт лукового пирога

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Круглую форму застелите пергаментом. Полейте оливковым маслом и посыпайте специями и сахаром.
  2. Лук очистьте, нарежьте кружочками и выложите на специи.
  3. Сверху посыпьте пармезаном и сыром.
  4. Накройте тестом, подверните края и проколите вилкой.
  5. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 – 35 минут.