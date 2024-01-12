Это будет лучший сырник в вашей жизни: готовим с изюмом и шоколадом
12 января 2024, 13:57Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Во львовский сырник влюбляются чуть ли не все, кто его пробовал. Несмотря на отличный вкус этого десерта, его совсем не трудно готовить.
Попробуйте испечь львовский сырник по рецепту судьи проекта "МастерШеф" Владимира Ярославского. Вам обязательно понравится.
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Львовский сырник
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 900 граммов кисломолочного сыра (9%);
– 40 граммов сметаны;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 4 больших яйца;
– 100 граммов масла 82,5%;
– 40 граммов манки;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– 125 граммов изюма;
– цедра лимона.
Глазурь:
– 80 граммов черного шоколада;
– 80 граммов молочного шоколада;
– 70 граммов масла 82,5%
Приготовление:
- Творог смешайте с сахаром, сметаной и яйцами. Хорошо взбейте блендером до однородной смеси. Добавьте сливочное масло, манную крупу и крахмал, после чего снова хорошо пройдитесь блендером.
- Изюм залейте кипятком на 1 минуту. Слейте и дайте стечь избыточной воде. Добавьте изюм в творожную массу вместе с мелко натертой цедрой лимона.
- Массу переложите в прямоугольную форму, выстеленную пергаментом. Выпекайте примерно 45 – 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Для глазури растопите 2 вида шоколада на водяной бане вместе с маслом.
- Покройте этой смесью уже холодный львовский сырник.