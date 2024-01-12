Спробуйте спекти львівський сирник за рецептом судді проєкту "МастерШеф" Володимира Ярославського. Вам неодмінно сподобається.

Буде смачно Як тирамісу, але без маскарпоне та клопоту: готуємо мегасмачний італійський десерт

Львівський сирник

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування :

  1. Кисломолочний сир змішайте з цукром, сметаною та яйцями. Добре збийте блендером до однорідної консистенції. Додайте вершкове масло, манну крупу та крохмаль, після чого ще раз добре пройдіться блендером.
  2. Родзинки залийте окропом на 1 хвилину. Злийте і дайте стекти надлишковій воді. Додайте родзинки до сирної маси разом із дрібно натертою цедрою лимона.
  3. Масу перекладіть у прямокутну форму вистелену пергаментом. Випікайте приблизно 45 – 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
  4. Для глазурі розтопіть 2 види шоколаду на водяній бані разом з маслом.
  5. Покрийте цією сумішшю вже холодний львівський сирник.