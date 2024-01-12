Спробуйте спекти львівський сирник за рецептом судді проєкту "МастерШеф" Володимира Ярославського. Вам неодмінно сподобається.
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Львівський сирник
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування :
- Кисломолочний сир змішайте з цукром, сметаною та яйцями. Добре збийте блендером до однорідної консистенції. Додайте вершкове масло, манну крупу та крохмаль, після чого ще раз добре пройдіться блендером.
- Родзинки залийте окропом на 1 хвилину. Злийте і дайте стекти надлишковій воді. Додайте родзинки до сирної маси разом із дрібно натертою цедрою лимона.
- Масу перекладіть у прямокутну форму вистелену пергаментом. Випікайте приблизно 45 – 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Для глазурі розтопіть 2 види шоколаду на водяній бані разом з маслом.
- Покрийте цією сумішшю вже холодний львівський сирник.