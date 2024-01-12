Попробуйте испечь львовский сырник по рецепту судьи проекта "МастерШеф" Владимира Ярославского. Вам обязательно понравится.
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Львовский сырник
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Творог смешайте с сахаром, сметаной и яйцами. Хорошо взбейте блендером до однородной смеси. Добавьте сливочное масло, манную крупу и крахмал, после чего снова хорошо пройдитесь блендером.
- Изюм залейте кипятком на 1 минуту. Слейте и дайте стечь избыточной воде. Добавьте изюм в творожную массу вместе с мелко натертой цедрой лимона.
- Массу переложите в прямоугольную форму, выстеленную пергаментом. Выпекайте примерно 45 – 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Для глазури растопите 2 вида шоколада на водяной бане вместе с маслом.
- Покройте этой смесью уже холодный львовский сырник.