Настоящий домашний майонез обогатит ваши блюда неповторимым вкусом. Делайте сразу две порции, потому что он скоро исчезнет с полки холодильника.

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Рецепт майонеза

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Универсальная заправка для салатов / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Яичную скорлупу ошпарьте кипятком, затем слегка прогрейте в теплой воде.
  2. Разбейте яйцо в миску.
  3. Добавьте соль, перец, горчицу и уксус или лимонный сок.
  4. Включите миксер и постепенно небольшими порциями или тонкой струйкой влейте масло.
  5. Взбивайте, пока смесь не станет густой, пышной и светлой.

Как обогатить вкус майонеза

Вы можете добавить к нему различные специи, зелень, горчицу или чеснок, чтобы придать ему дополнительный вкус. В домашнем майонезе отсутствуют какие-либо консерванты, так что срок его хранения ограничен – не более двух дней.

Желательно готовить его перед подачей на стол. Оптимальные условия хранения соуса – закрытая непрозрачная емкость.