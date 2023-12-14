Настоящий домашний майонез обогатит ваши блюда неповторимым вкусом. Делайте сразу две порции, потому что он скоро исчезнет с полки холодильника.
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Рецепт майонеза
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Универсальная заправка для салатов / Фото unsplash
Приготовление:
- Яичную скорлупу ошпарьте кипятком, затем слегка прогрейте в теплой воде.
- Разбейте яйцо в миску.
- Добавьте соль, перец, горчицу и уксус или лимонный сок.
- Включите миксер и постепенно небольшими порциями или тонкой струйкой влейте масло.
- Взбивайте, пока смесь не станет густой, пышной и светлой.
Как обогатить вкус майонеза
Вы можете добавить к нему различные специи, зелень, горчицу или чеснок, чтобы придать ему дополнительный вкус. В домашнем майонезе отсутствуют какие-либо консерванты, так что срок его хранения ограничен – не более двух дней.
Желательно готовить его перед подачей на стол. Оптимальные условия хранения соуса – закрытая непрозрачная емкость.