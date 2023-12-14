Справжній домашній майонез збагатить ваші страви неповторним смаком. Робіть одразу дві порції, бо він дуже скоро зникне з полиці холодильника.
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Рецепт майонезу
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Універсальна заправка для салатів / Фото unsplash
Приготування:
- Яєчну шкаралупу обшпарте окропом, потім злегка прогрійте в теплій воді.
- Розбийте яйце у миску.
- Додайте сіль, перець, гірчицю та оцет або лимонний сік.
- Увімкніть міксер і поступово невеликими порціями або тонкою цівкою влийте олію.
- Терпляче збивайте, поки суміш не стане густою, пишною і світлою.
Як збагатити смак майонезу
Ви можете додати до нього різні спеції, зелень, гірчицю або часник, щоб додати йому додатковий смак. У домашньому майонезі відсутні будь-які консерванти, отже термін його зберігання обмежений – не більше двох днів.
Бажано готувати його перед подачею на стіл. Оптимальні умови для зберігання соусу – закрита непрозора ємність.