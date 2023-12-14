Справжній домашній майонез збагатить ваші страви неповторним смаком. Робіть одразу дві порції, бо він дуже скоро зникне з полиці холодильника.

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Рецепт майонезу

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Універсальна заправка для салатів / Фото unsplash

Приготування:

  1. Яєчну шкаралупу обшпарте окропом, потім злегка прогрійте в теплій воді.
  2. Розбийте яйце у миску.
  3. Додайте сіль, перець, гірчицю та оцет або лимонний сік.
  4. Увімкніть міксер і поступово невеликими порціями або тонкою цівкою влийте олію.
  5. Терпляче збивайте, поки суміш не стане густою, пишною і світлою.

Як збагатити смак майонезу

Ви можете додати до нього різні спеції, зелень, гірчицю або часник, щоб додати йому додатковий смак. У домашньому майонезі відсутні будь-які консерванти, отже термін його зберігання обмежений – не більше двох днів.

Бажано готувати його перед подачею на стіл. Оптимальні умови для зберігання соусу – закрита непрозора ємність.