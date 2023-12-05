Глинтвейн – особый напиток, однако следует точно знать, какие специи и когда добавлять. 24 Канал делится главными секретами успеха вкусного напитка.

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Что добавить в глинтвейн

Цитрусовые – обязательный ингредиент для глинтвейна. Благодаря их вкусу напиток будет разнообразным и многогранным. Еще одна специя, которую следует обязательно добавить в напиток – это корица. Она имеет сладкую нотку, которая идеально сочетается с апельсином.

Корень имбиря хорошо известен своими согревающими свойствами, а еще – это прекрасное дополнение к зимнему напитку. Используя имбирь для глинтвейна, лучше выбирать свежий корень.

Без какой специи не обойтись

Хотя рецепты глинтвейна могут варьироваться, однако одна из обязательных специй, придающая напитку характерный аромат и вкус – гвоздика. Она имеет теплый, острый вкус и прекрасно сочетается с другими ингредиентами глинтвейна, такими как цитрусовые и другие пряности.

Рецепт идеального глинтвейна

Время: 20 минут

20 минут Прций: 4

Вкус зимы / Фото unsplash

Ингредиенты :

– бутылка красного вина;

– половина чайной ложки корицы;

– 2 столовые ложки меда;

– 1 апельсин;

– четверть лимона;

– несколько гвоздик.

Приготовление:

Налейте вино в кастрюлю. Разрежьте апельсин на четверти, лимон нарежьте ломтиками и добавьте в вино вместе с корицей и медом и другими специями. Разогрейте вино. Следите, чтобы оно не закипело. Разлейте горячий напиток по кружкам и украсьте тонкими ломтиками.

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