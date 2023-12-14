Для салатов или маринадов: готовим домашний майонез за несколько минут

Майонез – один из важнейших соусов, придающий блюдам непревзойденную нежность и аромат. А что может быть лучше соуса, приготовленного собственноручно?

Настоящий домашний майонез обогатит ваши блюда неповторимым вкусом. Делайте сразу две порции, потому что он скоро исчезнет с полки холодильника.

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Рецепт майонеза

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Универсальная заправка для салатов / Фото unsplash

– 1 яйцо;– соль и свежемолотый перец по вкусу;– 1 чайная ложка горчицы;– 1 столовая ложка белого винного уксуса или лимонного сока;– 350 миллилитров растительного масла, например, подсолнечного.

Приготовление:

Яичную скорлупу ошпарьте кипятком, затем слегка прогрейте в теплой воде. Разбейте яйцо в миску. Добавьте соль, перец, горчицу и уксус или лимонный сок. Включите миксер и постепенно небольшими порциями или тонкой струйкой влейте масло. Взбивайте, пока смесь не станет густой, пышной и светлой.

Как обогатить вкус майонеза

Вы можете добавить к нему различные специи, зелень, горчицу или чеснок, чтобы придать ему дополнительный вкус. В домашнем майонезе отсутствуют какие-либо консерванты, так что срок его хранения ограничен – не более двух дней.

Желательно готовить его перед подачей на стол. Оптимальные условия хранения соуса – закрытая непрозрачная емкость.

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