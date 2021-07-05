Виды мака

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Существует несколько видов мака: голубой, серый и белый.



Голубой мак / Фото Экоби

Голубой мак используют в выпечке, десертах, соусах и других блюдах. Серый мак прекрасно подходит для приготовления масла, а белый – в парфюмерии.

Голубой мак в выпечке

Голубой мак обладает приятным вкусом и немного ореховым ароматом. Чаще всего его используют для выпечки, как посыпку для булочек или для начинки.

Мак можно добавлять в бисквиты, блины, оладьи. Еще наши бабушки добавляли мак в рулеты и празднично подавали их к столу.



Блины с маком / Фото Кукпад

Мак прекрасно сочетается в кондитерке с творогом, также его добавляют в соусы и делают халву. Его можно добавлять к домашнему йогурту, кефиру, овощному или фруктовому салату.

Как использовать мак

Для посыпки домашней сдобы можно использовать целые зернышки мака, а вот в начинку лучше предварительно его запарить и дать набухнуть 30 минут.



Пирог с маком / Фото Аппетит

Чтобы приготовить маковую начинку просушите предварительно запаренный мак, перетрите его до появления "молочка" и только тогда смешивайте с медом или сахаром.

Популярным напитком с маком является молоко, ведь оно не содержит лактозы и готовится за несколько минут.