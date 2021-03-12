Макароны с курицей, грибами и сыром в духовке: домашний рецепт
Если хотите приготовить что-то особенное на обед. Попробуйте запечь макароны с курицей, сыром в духовке. Это очень вкусно.
Источник:24 канал
Макароны с нежным куриным мясом, грибами и тертым сыром с румяной корочкой, запеченные в духовке понравятся всем. Сытное и вкусное блюдо очень легко готовится.
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Макароны с курицей и грибами
Макароны с сыром, курицей и грибами/ Фото Freepik
- Куриное филе тщательно помойте, нарежьте кубиками.
- Помойте, очистите грибы, нарежьте ломтиками.
- В кастрюле с кипятком отварите макароны.
- Сыр натрите на крупной терке.
- В миске взбейте яйца, добавьте сметану, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму смажьте маслом. Выложите отваренные макароны, сверху выложите куриное мясо, грибы, вылейте соус, накройте фольгой. Отправьте запекаться на 45-50 минут до готовности.
- Достаньте из духовки, снимите фольгу, выложите тертый сыр, отправьте запекаться еще на пять минут до румяной корочки.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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