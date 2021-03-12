Если хотите приготовить что-то особенное на обед. Попробуйте запечь макароны с курицей, сыром в духовке. Это очень вкусно.

Макароны с нежным куриным мясом, грибами и тертым сыром с румяной корочкой, запеченные в духовке понравятся всем. Сытное и вкусное блюдо очень легко готовится. Читайте также Рецепт винегрета: идеальный вариант салата в пост Макароны с курицей и грибами Ингредиенты:

– 250 граммов куриного филе;

– 100 граммов грибов (шампиньоны или другие);

– 250 граммов пасты;

– 200 граммов сыра;

– 2 яйца;

– 100 граммов сметаны 15-25%;

– 500 миллилитров воды;

– подсолнечное масло;

– соль, перец. Макароны с сыром, курицей и грибами/ Фото Freepik Куриное филе тщательно помойте, нарежьте кубиками. Помойте, очистите грибы, нарежьте ломтиками. В кастрюле с кипятком отварите макароны. Сыр натрите на крупной терке. В миске взбейте яйца, добавьте сметану, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму смажьте маслом. Выложите отваренные макароны, сверху выложите куриное мясо, грибы, вылейте соус, накройте фольгой. Отправьте запекаться на 45-50 минут до готовности. Достаньте из духовки, снимите фольгу, выложите тертый сыр, отправьте запекаться еще на пять минут до румяной корочки. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!