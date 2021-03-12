Макарони с курятиною, грибами та сиром у духовці: домашній рецепт
Якщо бажаєте приготувати щось особливе на обід. Спробуйте запекти макарони з курятиною, сиром у духовці. Це надзвичайно смачно.
Джерело:24 канал
Макарони з ніжною курятиною, грибами, тертим сиром із рум'яною скоринкою, запечені у духовці сподобаються усім. Ситна смачна страва дуже легко готується.
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Макарони з курятиною та грибами
Макарони з сиром, курятиною та грибами/ Фото Freepik
- Куряче філе ретельно помийте, наріжте кубиками.
- Помийте, почистіть гриби, наріжте скибочками.
- У каструлі з окропом відваріть макарони.
- Сир натріть на грубій тертці.
- У мисці збийте яйця, додайте сметану, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму змастіть олією. Викладіть відварені макарони, зверху викладіть курятину, гриби, вилийте соус, накрийте фольгою. Відправте запікатись на 45-50 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки, зніміть фольгу, викладіть тертий сир, відправте запікатись ще на п'ять хвилин до рум'яної скоринки.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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