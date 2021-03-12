Якщо бажаєте приготувати щось особливе на обід. Спробуйте запекти макарони з курятиною, сиром у духовці. Це надзвичайно смачно.

Макарони з ніжною курятиною, грибами, тертим сиром із рум'яною скоринкою, запечені у духовці сподобаються усім. Ситна смачна страва дуже легко готується. Читайте також Рецепт вінегрету: ідеальний варіант салату в піст Макарони з курятиною та грибами Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– 100 грамів грибів (печериці або інші);

– 250 грамів пасти;

– 200 грамів сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів сметани 15-25%;

– 500 мілілітрів води;

– соняшникова олія;

– сіль, перець. Макарони з сиром, курятиною та грибами/ Фото Freepik Куряче філе ретельно помийте, наріжте кубиками. Помийте, почистіть гриби, наріжте скибочками. У каструлі з окропом відваріть макарони. Сир натріть на грубій тертці. У мисці збийте яйця, додайте сметану, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму змастіть олією. Викладіть відварені макарони, зверху викладіть курятину, гриби, вилийте соус, накрийте фольгою. Відправте запікатись на 45-50 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки, зніміть фольгу, викладіть тертий сир, відправте запікатись ще на п'ять хвилин до рум'яної скоринки. Викладіть на тарілку. Смачного!