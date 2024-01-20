Все ингредиенты – элементарные. Кроме этого, на приготовление уйдет совсем мало времени.

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Пошаговый рецепт макаронника

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Кисломолочный сыр смешайте с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Перебейте блендером до однородности.
  2. Всыпьте макароны, изюм и перемешайте.
  3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Переложите в нее творожно-макаронную массу.
  4. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут.