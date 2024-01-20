Все ингредиенты – элементарные. Кроме этого, на приготовление уйдет совсем мало времени.

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Пошаговый рецепт макаронника

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов кисломолочного сыра;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 5 яиц;

– 6 столовых ложек сахара;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 100 граммов изюма;

– 300 граммов вареных макарон;

– 10 граммов масла.

Приготовление:

Кисломолочный сыр смешайте с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Перебейте блендером до однородности. Всыпьте макароны, изюм и перемешайте. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Переложите в нее творожно-макаронную массу. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут.

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