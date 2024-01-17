В частности, рекомендуем приготовить этот тыквенный пирог. Ваши родные будут просить добавку.

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Тыквенный пирог

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– килограмм тыквы;

– 5 яиц;

– 180 граммов масла;

– 270 граммов муки;

– щепотка соли;

– 370 граммов сгущенки.

Приготовление:

Взбейте 1 яйцо с щепоткой соли. Добавьте масло и еще раз взбейте. Всыпьте муку и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте на час в холод. Очищенную тыкву запеките под фольгой 40 минут. Дайте лишней влаге стечь и сделайте пюре. Немного его охладите и вбейте яйца. Обратите внимание, что пюре должно быть не горячим, чтобы яйца не свернулись. Тесто распределите по форме, чтобы оно покрывало дно примерно 5 миллиметров. Из остатков сформируйте бортики. Верните в холод на 30 минут. К тыквенному пюре добавьте сгущенку и хорошо перемешайте. Вылейте смесь в форму с тестом. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, где-то 50 – 60 минут. Начинка должна быть немного подвижной, но она дойдет, когда застынет. Лучший вкус тыквенный пирог имеет, когда он полностью холодный.

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