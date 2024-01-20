Усі інгредієнти – елементарні. Окрім цього, на приготування знадобиться зовсім мало часу.

Варто спробувати Найзатишніший рецепт, який захочуть знати всі: як спекти ідеальний гарбузовий пиріг

Покроковий рецепт макаронника

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Кисломолочний сир змішайте з яйцями, цукром та ванільним цукром. Перебийте блендером до однорідності.
  2. Всипте макарони, родзинки та перемішайте.
  3. Змастіть форму для запікання вершковим маслом. Перекладіть у неї сирно-макаронну масу.
  4. Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин.