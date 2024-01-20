Усі інгредієнти – елементарні. Окрім цього, на приготування знадобиться зовсім мало часу.
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Покроковий рецепт макаронника
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Кисломолочний сир змішайте з яйцями, цукром та ванільним цукром. Перебийте блендером до однорідності.
- Всипте макарони, родзинки та перемішайте.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом. Перекладіть у неї сирно-макаронну масу.
- Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин.