Ребятишки его просто обожают: быстрый рецепт макаронника, как из детства

20 января 2024, 20:21
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Макаронник прекрасно подходит к завтраку. Эту сладкую запеканку любят, пожалуй, все дети, которые ее пробовали.

Все ингредиенты – элементарные. Кроме этого, на приготовление уйдет совсем мало времени.

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Пошаговый рецепт макаронника

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 700 граммов кисломолочного сыра;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 5 яиц;
– 6 столовых ложек сахара;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 100 граммов изюма;
– 300 граммов вареных макарон;
– 10 граммов масла.

Приготовление:

  1. Кисломолочный сыр смешайте с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Перебейте блендером до однородности.
  2. Всыпьте макароны, изюм и перемешайте.
  3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Переложите в нее творожно-макаронную массу.
  4. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут.
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Автор: Ольга Котів