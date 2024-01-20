Ребятишки его просто обожают: быстрый рецепт макаронника, как из детства
20 января 2024, 20:21Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Макаронник прекрасно подходит к завтраку. Эту сладкую запеканку любят, пожалуй, все дети, которые ее пробовали.
Все ингредиенты – элементарные. Кроме этого, на приготовление уйдет совсем мало времени.
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Пошаговый рецепт макаронника
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 700 граммов кисломолочного сыра;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 5 яиц;
– 6 столовых ложек сахара;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 100 граммов изюма;
– 300 граммов вареных макарон;
– 10 граммов масла.
Приготовление:
- Кисломолочный сыр смешайте с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Перебейте блендером до однородности.
- Всыпьте макароны, изюм и перемешайте.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Переложите в нее творожно-макаронную массу.
- Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут.