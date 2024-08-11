Без загустителей: готовим малиновое варенье по лучшему классическому рецепту

Малиновое варенье является любимым для многих украинцев. Лучше всего готовить его по классическому рецепту.

Вам не нужно будет покупать никаких особых ингредиентов. Нужны только свежие ягоды, сахар и лимонный сок.

Стоит попробовать Свекровь будет умолять о рецепте: готовим варенье из кабачков с ананасами

Малиновое варенье

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 5

– 1 килограмм малины;– 1 килограмм сахара;– 60 миллилитров лимонного сока.

Приготовление: