Вам не потрібно буде купувати жодні особливі інгредієнти. Потрібні лише свіжі ягоди, цукор та лимонний сік.
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Малинове варення
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Малину добре помийте, переберіть і видаліть плодоніжки. Покладіть у каструлю і засипте половиною цукру. Залиште на 3 – 4 години, щоб ягоди пустили сік.
- Потім на невеликому вогні доведіть до кипіння, засипте решту цукру і закип'ятіть. Зменште вогонь до мінімального і варіть ще 5 – 7 хвилин, помішуючи та знімаючи піну.
- Відставте з вогню і знову залиште на 3 – 4 години. Далі прокип'ятіть 5 – 7 хвилин на маленькому вогні. Додайте лимонний сік і перемішайте.
- Гаряче варення розлийте в сухі стерильні банки та закрийте металевими кришками. Дайте охолонути при кімнатній температурі. Зберігайте у сухому прохолодному місці.