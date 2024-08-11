Вам не потрібно буде купувати жодні особливі інгредієнти. Потрібні лише свіжі ягоди, цукор та лимонний сік.

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Малинове варення

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм малини;

– 1 кілограм цукру;

– 60 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

Малину добре помийте, переберіть і видаліть плодоніжки. Покладіть у каструлю і засипте половиною цукру. Залиште на 3 – 4 години, щоб ягоди пустили сік. Потім на невеликому вогні доведіть до кипіння, засипте решту цукру і закип'ятіть. Зменште вогонь до мінімального і варіть ще 5 – 7 хвилин, помішуючи та знімаючи піну. Відставте з вогню і знову залиште на 3 – 4 години. Далі прокип'ятіть 5 – 7 хвилин на маленькому вогні. Додайте лимонний сік і перемішайте. Гаряче варення розлийте в сухі стерильні банки та закрийте металевими кришками. Дайте охолонути при кімнатній температурі. Зберігайте у сухому прохолодному місці.

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