Вам не потрібно буде купувати жодні особливі інгредієнти. Потрібні лише свіжі ягоди, цукор та лимонний сік.

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Малинове варення

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Малину добре помийте, переберіть і видаліть плодоніжки. Покладіть у каструлю і засипте половиною цукру. Залиште на 3 – 4 години, щоб ягоди пустили сік.
  2. Потім на невеликому вогні доведіть до кипіння, засипте решту цукру і закип'ятіть. Зменште вогонь до мінімального і варіть ще 5 – 7 хвилин, помішуючи та знімаючи піну.
  3. Відставте з вогню і знову залиште на 3 – 4 години. Далі прокип'ятіть 5 – 7 хвилин на маленькому вогні. Додайте лимонний сік і перемішайте.
  4. Гаряче варення розлийте в сухі стерильні банки та закрийте металевими кришками. Дайте охолонути при кімнатній температурі. Зберігайте у сухому прохолодному місці.