Известный шеф-повар Владимир Ярославский поделился своим рецептом. С ним у вас точно все получится.

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Кабачковое варенье с ананасом

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить варенье из кабачков: видео

Приготовление:

  1. У кабачков снимите кожуру и удалите семена. Нарежьте мелким кубиком.
  2. Смешайте кабачок, сахар, ананасовый сок и сок лимона. По желанию добавьте лимонную цедру, 3 – 5 зерен кардамона и куркуму.
  3. Доведите все до кипения и выпаривайте на среднем огне несколько часов, пока кабачок не станет прозрачный, а сироп не загустеет.
  4. Закатайте в простерилизованные банки и храните в темном прохладном месте.