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Кабачковое варенье с ананасом

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов очищенных кабачков;

– 700 граммов ананасового сока;

– 350 граммов сахара;

– 1 лимон;

– щепотка куркумы;

– кардамон, корица, гвоздика по вкусу.

Смотрите, как приготовить варенье из кабачков: видео

Приготовление:

У кабачков снимите кожуру и удалите семена. Нарежьте мелким кубиком. Смешайте кабачок, сахар, ананасовый сок и сок лимона. По желанию добавьте лимонную цедру, 3 – 5 зерен кардамона и куркуму. Доведите все до кипения и выпаривайте на среднем огне несколько часов, пока кабачок не станет прозрачный, а сироп не загустеет. Закатайте в простерилизованные банки и храните в темном прохладном месте.

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