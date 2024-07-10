Готовим без косточек: рецепт малинового варенья: рецепт малинового варенья
10 июля 2024, 06:14Читати новину українською
Источник:Florina
Сезон малины продолжается, самое время приготовить аппетитное варенье. Консервация из малины на зиму сделает холодные вечера более приятными.
Среди самых вкусных, но и самых простых заготовок из малины на зиму однозначно лидирует малиновое варенье. Есть простой способ его приготовления.
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Варенье из малины без косточек
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 килограмма малины;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Чтобы приготовить малиновое варенье, начните с тщательного мытья, обсушивания плодов и удаления плодоножек.
- С помощью кухонной мерной чашки отмерьте половину из них. Раздавите ягоды.
- Засыпьте их сахаром и отставьте примерно на 2 – 3 часа. По истечении этого времени варите малиновое варенье на медленном огне, пока смесь не начнет густеть.
- Затем добавьте остальные ягоды и продолжайте готовить, время от времени помешивая смесь.
- Варенье из малины готово, когда перенесенная на холодную тарелку капля застынет.
- Затем горячее варенье разложить по стерилизованным банкам. Сахар является естественным консервантом.
- Поставьте банки вверх дном и дайте остыть.