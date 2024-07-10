Серед найсмачніших, але й найпростіших заготовок з малини на зиму однозначно лідирує малинове варення. Є простий спосіб його приготування.

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Варення з малини без кісточок

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Щоб приготувати малинове варення, почніть з ретельного миття, обсушування плодів і видалення плодоніжок.
  2. За допомогою кухонної мірної чашки відміряйте половину з них. Розчавіть ягоди.
  3. Засипте їх цукром і відставте приблизно на 2 – 3 години. Після закінчення цього часу варіть малинове варення на повільному вогні, поки суміш не почне густіти.
  4. Потім додайте решту ягід і продовжуйте готувати, час від часу помішуючи суміш.
  5. Варення з малини готове, коли перенесена на холодну тарілку крапля застигне.
  6. Потім гаряче варення розкласти по стерилізованих банках. Цукор є природним консервантом.
  7. Поставте банки догори дном і дайте охолонути.