Серед найсмачніших, але й найпростіших заготовок з малини на зиму однозначно лідирує малинове варення. Є простий спосіб його приготування.

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Варення з малини без кісточок

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми малини;

– 1 кілограм цукру.

Приготування:

Щоб приготувати малинове варення, почніть з ретельного миття, обсушування плодів і видалення плодоніжок. За допомогою кухонної мірної чашки відміряйте половину з них. Розчавіть ягоди. Засипте їх цукром і відставте приблизно на 2 – 3 години. Після закінчення цього часу варіть малинове варення на повільному вогні, поки суміш не почне густіти. Потім додайте решту ягід і продовжуйте готувати, час від часу помішуючи суміш. Варення з малини готове, коли перенесена на холодну тарілку крапля застигне. Потім гаряче варення розкласти по стерилізованих банках. Цукор є природним консервантом. Поставте банки догори дном і дайте охолонути.

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