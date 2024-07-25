Всего 10 минут – и готово: готовим малосольные огурцы по рецепту Ярославского

25 июля 2024, 16:59
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Малосольные огурцы могут стать идеальным дополнением к вашему обеду или ужину. Еще одним плюсом является то, что они очень быстро готовятся.

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Малосольные огурцы за 10 минут

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 700 граммов огурцов;
– 8 граммов соли;
– укроп, петрушка и чеснок по вкусу;
– масло по вкусу;
– 20 граммов уксуса.

Смотрите, как готовить малосольные огурцы: видео

Приготовление:

  1. Огурцы нарежьте на 4 части.
  2. Переложите их в пакет, добавьте соль, порубленный укроп и петрушку, а также измельченный чеснок.
  3. Залейте все душистым подсолнечным маслом и уксусом, закройте пакет, хорошо встряхните и поставьте в холодильник на 10 минут. Храните в течение 2 дней.
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Автор: Ольга Котів