Всего 10 минут – и готово: готовим малосольные огурцы по рецепту Ярославского
25 июля 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Малосольные огурцы могут стать идеальным дополнением к вашему обеду или ужину. Еще одним плюсом является то, что они очень быстро готовятся.
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим элементарным рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
Будет вкусно Вы будете готовить огурцы только так: рецепт роскошных пикули на зиму
Малосольные огурцы за 10 минут
- Время: 10 минут
- Порций: 6
– 700 граммов огурцов;
– 8 граммов соли;
– укроп, петрушка и чеснок по вкусу;
– масло по вкусу;
– 20 граммов уксуса.
Смотрите, как готовить малосольные огурцы: видео
Приготовление:
- Огурцы нарежьте на 4 части.
- Переложите их в пакет, добавьте соль, порубленный укроп и петрушку, а также измельченный чеснок.
- Залейте все душистым подсолнечным маслом и уксусом, закройте пакет, хорошо встряхните и поставьте в холодильник на 10 минут. Храните в течение 2 дней.