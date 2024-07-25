Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм елементарним рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
Буде смачно Ви готуватимете огірки лише так: рецепт розкішних пікулі на зиму
Малосольні огірки за 10 хвилин
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
Дивіться, як готувати малосольні огірки: відео
Приготування:
- Огірки наріжте на 4 частини.
- Перекладіть їх в пакет, додайте сіль, посічений кріп та петрушку, а також подрібнений часник.
- Залийте все запашною соняшниковою олією, закрийте пакет, добре струсіть і поставте в холодильник на 10 хвилин. Зберігайте протягом 2 днів.