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Буде смачно Ви готуватимете огірки лише так: рецепт розкішних пікулі на зиму

Малосольні огірки за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться, як готувати малосольні огірки: відео

Приготування:

  1. Огірки наріжте на 4 частини.
  2. Перекладіть їх в пакет, додайте сіль, посічений кріп та петрушку, а також подрібнений часник.
  3. Залийте все запашною соняшниковою олією, закрийте пакет, добре струсіть і поставте в холодильник на 10 хвилин. Зберігайте протягом 2 днів.